Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Saaremaal asutati Eesti esimene kolhoos Tõnis Erilaid , täna, 00:17 Jaga: M

Foto: LEMBIT MICHELSON/ETA/ÕHTULEHT ARHIIV

Võib-olla olnuks kolhooside asutamine kergem, kui rahvale oleks selgitatud, et eks see ole nagu vanasti talgutel – kogu küla on üheskoos ametis. Sedasi oleks põlluharimine ja loomapidamine tükkis kergem. Paraku tehti kolhoose ikka parteilise jõu ja sunniga ning määriti pähe eluvõõraid juhtnööre.