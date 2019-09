TIMMERI TAROSKOOP 9.–15. SEPTEMBER | Kaalud ärrituvad kergesti, Neitsi ei suuda milleski otsusele jõuda 

LÕVI möllab oma suhetega. Temale tundub, et tema panustab suhtesse rohkem kui teine, ta tahab kõike lihtsamalt võtta, aga ei oska. Ikka pingutab ja panustab. Miskipärast tundub Lõvile, et tema suhetel vastaspoolega on justkui sein ees, Lõvi soovib usaldada, aga ei usalda, ta tahab pidevalt oma väljavalitut muuta, aga see ei muutu jne… Nädala lõpus tundub, et asjad lähevad lihtsamaks ja leiate ühise keele, aga ei midagi, see on vaid hetk. Siis tuleb tüli.

KAALUD peavad sel nädalal langetama otsuseid, aga Kaalud ei ole kõige paremad otsustajad, seega on nendel ees väga keeruline nädal. Te lausa väldite seda olukorda, ainus soov, et saaks rutem tehtud. Kaalud ärrituvad kergesti ja on tujutud. Veedate meelsamini aega heas seltskonnas ja loete midagi, mis teid arendab. Peaasi, et ei peaks otsustama. Nädala lõpus tundub teile, et teie otsus sai selline, et hundid söönud, lambad terved, aga keda te petate? Küsige siis parem nõu, ärge vaevelge.