TOHOH TONTI! Justin Bieber sattus Kadiahi reisivideosse: ta vabandas kohe viisakalt

„Mõtlesime, et matkame kurikuulsa Hollywoodi märgini ja valisime selleks matkaraja Wonder View Trail, kus esimeseks peatuseks on The Wisdom Tree ja teine lõpppeatus Hollywood Sign. Parkisime auto tee äärde, kus oli peale meie veel paar autot, kaasa arvatud üks roosa Lamborghini. Tegin sellest ka pilti – turist, nagu ma olen –, aga sain alles hiljem guugeldades teada, et tegelikult oli see auto Justin Bieberi oma, nädal tagasi ostetud,“ räägib Kadiah ehk Kadi Poll, kuidas juhuslikult maailmakuulsa lauljaga kohtus.



„Olime Wisdom Tree juures elukaaslasega kahekesi. Tegime kuulsa puuga pilti, kui elukaaslane mainis muuseas, et siin nõlva peal on üks paar ka peale meie. Me ei teinud sellest välja, alles pärast kodus nägin, et nad on ka minu maastikuvideo peale jäänud ja need olidki Justin ja Hailey,“ ütleb Kadi.