PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 8. september 

Lootsid, et täna on kergem päev, aga selgub, et tuleb veel nii mõnigi asi korda ajada enne, kui saad end lõdvaks lasta ning meeldivate asjadega tegeleda.

Tujud on muutlikud ja sõltuvad sellest, millest tegelikult ei tohiks – kellegi teise tujudest. Sulle tundub, et su kaaslane käitub veidralt, kuna teda mõjutatakse.

Ei saa öelda, et edevus on pahe. Kuni teatava piirini on see hea. Edeval inimesel on kergem enesekindlust saavutada – niipea, kui talle tähelepanu pööratakse, tunneb ta end hästi.