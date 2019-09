VIDEOINTERVJUU | „Selgeltnägijate tuleproovi“ maagi Geiti ja saatejuht Kethi vahel väreleb maagiline tõmme

Tõepoolest, ütlesin Kethile, et ta on muutunud – nüüd on ta rahuldatud naine. Enne oli Kethi nagu keeris- või pööristorm. Naised on nagu orkaan, mille mees maha vaigistab. Siis tekib sünkroonsus ja rahuldatus.

Geit, mis on sinu kui maagi tugevaimad küljed?

Selles saates ma avastasin, et oskan kohtadest infot välja võtta. Ma küll teen seda igapäevaselt natukene, aga varem ei pidanud ma seda tähtsaks. Ma pean ennast rohkem usaldama. Tajumine on nagu lõngakera. Otsid seda otsa, et saaks hakata lahti harutama. Kui sa seda ei leia, siis ei leiagi. Kui see ots on nõia või tajuja poolt leitud ja kinnitatud, siis hakkavad asjad juba ise edasi jooksma.

Kethist saatejuhina oli mul ülesannete mõistmisel ja lahendamisel väga palju abi. Tema küsimused olid väga konkreetsed ja asjalikud. Seal polnudki võimalik midagi kaksipidi mõista. Selle eest suured tänud talle!

Miks sa üldse osaled saates?

Sellega on üks kummaline lugu. Elasin oma rahulikku elu. Käisin tööl ja kõik oli ilus. Aga siis helistas mulle maag Hannes Vanaküla ja ütles: "Kuule, selgeltnägijate saatesse otsitakse inimesi, kas sa ei tahaks minna?" Mõtlesin pisut ja ütlesin, et vist ikka ei taha minna. Hannes käis ikkagi peale nagu uni, et poolikud asjad on vaja ära lõpetada. Noh, lõpuks nõustusin, sest kandideerimine sattus täpselt minu sünnipäeva peale, mis on 12. mai.

Seejärel mõtlesin oma sõnumi peale saates, mis see olla võiks. Tahangi näidata, et vaimsus ja maagia ei ole uhhuuteadus. Et inglid ja kivikesed teeks justkui meie eest asjad ära. Tegelikult need oskused ja tajud on meis kõigis olemas. Me kasutame neid igapäevaselt, aga me ei pane seda lihtsalt tähele, sest see on nii normaalne osa meie igapäevaelust. Nagu kõndiminegi.