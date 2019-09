Kas youtuberid suplevad tõesti rahas? Eesti populaarne youtuber paljastas, kui palju ta teenib! 

"On erinevaid tüüpe reklaame: osad saab kinni panna, osad mitte. Reklaamid tulevad erinevatest valdkondadest, mis oleneb auditooriumist ja ka video sisust. See, kui palju sa teenid ühe reklaami pealt, või kui palju reklaame sa üldse saad, on väga erinev."

Noopi sõnul on suurim summa, mille ta ühe video pealt on teeninud, vaid paarsada eurot.

"Lisaks reklaamidele, kuidas enamus youtubereid praegu avalikult raha teenivad on sponsorid. Minul on olnud väga vähe sponsoreeritud videoid, aga need toovad palju rohkem raha ühe video pealt sisse kui reklaamid. See on see variant, mida kõik suuremad välismaa youtuberid kogu aeg kasutavad põhimõtteliselt iga oma video peal. Ka Instagramis saab samamoodi teha sponsoreeritud postitusi," rääkis Noop teistest võimalustest, kuidas sotsiaalmeediakuulsused raha teenivad.