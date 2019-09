VIDEOINTERVJUU | Selgeltnägijasaate rituaalnõid Keivo loob energiaid, mida maises ilmas veel ei eksisteerigi 

Saa tuttavaks tänavuste osalejaga, kelleks noor rituaalnõid Keivo Kruus.

"Selgeltnägijate tuleproov" 2019 - rituaalinõid Keivo; Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagim Foto: Tiina Kõrtsini

Kes on rituaalnõid ?

Teadupärast olen 35. generatsiooni nõid ja kui arvata sisse suguvõsa nõrgemad vereliinid, siis küündib see number üle 100. Minu, kui rituaalnõia huvi pälvivad eelkõige vanade rituaalide ülesehitused ja koostisosad. Palju on rituaalides teiste nõidade ja maagide üleskirjutusi ja kogemusi, kuidas on üks- või teine rituaal läinud.

Kahjuks on ka palju tõlkes kaduma läinud ja kirjapandut erinevalt tõlgendatud esialgsest kirjapandud viisist. Olen keskendunud ja spetsialiseerunud nõiamaastiku kitsas ringis põhiliselt rituaal- ja tseremoniaalmaagia tundmaõppimisele ning valdamisele. Tihti olen selleks viimane liin ja nõid, kelle poole inimesed pöörduvad.

On esinenud olukordi, kus ka kõige müstilisemad ja raskemad juhtumid suunatakse just mulle teiste nõidade soovitusel, kuna nad tunnevad, et nende endi teadmistest, oskustest ja jõust jääb väheseks.