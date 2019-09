VIDEO | Printsess Charlotte alustas kooliteed! 

Nelja-aastast printsessi saatsid tähtsal päeval ema-isa ning vanem vend, kuueaastane prints George, kes õpib samas koolis. Tegu on Londonis asuva Thomas's Battersea erakooliga, mille õppeaasta maksab lapsevanematele umbes 21 000 eurot.

People märgib, et kui prints George kaks aastat tagasi samas koolis õpinguid alustas, ei saanud ema Catherine teda saatma tulla - hertsoginna ootas kolmandat last prints Louis'd ning kannatas ägeda iivelduse all.