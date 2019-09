VIDEO | Supermodell Alexandra Elizabeth Ljadovi uus singel on läbi imbunud iseenda bossiks olemisest ja oma intiimelu kontrollimisest

Lugu „Virgho“ on inspireeritud Alexandra elust Neitsina USAs New Yorkis, kuhu 16-aastasena üksi kolimine pani neiu igati proovile. Neitsi on tähtkuju, mille puhul arvatakse tihti ekslikult, et nad on ülemõtlejad, kes keskenduvad ülimalt palju detailidele ning ei suuda seetõttu asjadel minna lasta ja lihtsalt elust rõõmu tunda.

Majorlilkween jutustab oma loo vabaks laskmisest ja lõbutsemisest ühes linna kõige ikoonilisemas paigas Coney Island’il.

„Kirjutasin selle loo olles pikalt pausideta töötanud ja vajasin hädasti lihtsalt nn juhtme seinast välja tõmbamist ja üht vahetut lõbusat õhtut oma sõbrannadega. Loo beat tuli mulle jalutades pähe kui olin õhtul teel metroojaama ja märkasin, kuidas koheselt muutusid ka mu kõnnak, kehahoid ja kogu enesetunne. Kõik oli tunduvalt kirkamates värvides! Tantsisin kogu öö ja unustasin kõik muu, tundsin, et olen võitmatu,“ avab Majorlilkween singli sünniloo.

Supermodell Alexandra Elizabeth Ljadovi, artistinimega Majorlilkween’i uus lugu „Virgho“ Foto: 1000words

Majorlilkweeniga uuel singlil kaasa tegeva USA uue it-girli ja kurvikas modell Jarline’i jaoks kannab see video väga tugevat naiseliku iseseisvuse sõnumit: „See ei näita vaid naisi koos lõbusalt aega veetmas, vaid see lugu on läbi imbunud iseenda bossiks olemisest ja oma karjääri ning intiimelu kontrollimisest.“

Video üks tegevusliin toimub korteris ning kajastab kõike, mis naistel ja geidel väljakäimisele eelneb: aeganõudev riietuse ja looki valimine ning väga mitmete komplektide proovimine.