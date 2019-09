Superstaaride hitimeister sai autoavariis surma 

Daniels võitis 2001. aastal parima R&B-laulu Grammy ansambli Destiny's Child hitiga „Say My Name“. Neidudetriost esile tõusnud Beyoncéle kirjutas LaShawn pala „Telephone“, mida too esitas koos Lady Gagaga.

Laululooja sulest on pärit ka Michael Jacksoni „You Rock My World“, Whitney Houstoni „It’s Not Right But It’s Okay“ ja Tamar Braxtoni „Love and War“.