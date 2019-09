„Krjukov suutis oma rollides käia läbi vanuse, milleni ta ise reaalselt ei jõudnud.“ 

Kui Purje Krjukovilt küsis, kas talle endale on sarnaselt tema kehastatud Saalomon Vesipruuliga lavastuses „Kuulsuse narrid“ ka kunagi kuulsus pähe löönud, vastas näitleja naerdes: „Ei, ma seda küll ei ütleks. Mulle on igasugu muud asjad pähe löönud, aga see vist ei ole.“

„Teater on minu teine kodu.“

Purje mäletab, et Krjukov ei olnud väga aldis ega innukas intervjuusid andma.

„Ta ei olnud kohe nõus, ikka oli pealekäimist. Ja pigem oli ta intervjuud andes ikkagi napisõnaline. Kindlasti oli ta privaatne inimene, kes ei lasknud endale naha vahele pugeda. Aga võib-olla seda enam on mul kohtumised temaga väga eredalt meeles.“

Näitleja ise on põhjendanud oma intervjuudest eemale hoidmist nii: „Võib-olla sellepärast, et ma ei arva, et ma oleksin nii huvitav inimene, et mul midagi öelda oleks väga tarka, et teised seda kuulama peaks.“

Purje meenutab, et Krjukoviga oli aga alati väga sümpaatne suhelda.

„Võib-olla suuresti tänu temale ma õppisin teatrisse süvenema. Mu teatrihuvi võis alguse saada noorusvaimustusest, aga see kasvas edasi tõsiseks pühendunud vaatluseks,“ avaldab Purje. „Me ei kohtunud küll tihti, aga võib-olla seepärast, et ma intensiivselt tema rolle vaatasin, on mulle jäänud mulje, et tunnen teda kaua. Tundub, nagu oleks kogu aeg teda näinud. See on praegu mõtlema hakates väga huvitav. Selles on mingi paradoks. Ju see sobib natuke kokku sellega, et näitleja päris elu ja olemus võib-olla ongi laval. Minu kui vaataja jaoks veel eriti.“