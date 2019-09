Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas „vilunud salakuulaja“ alati vahele jäi 

Tõsi, Akerberg oli pundis, kui 1921. aastal arutas sõjaringkonnakohus riigikogu liikme Martin Bleimanni juhitud salakuulajate süüasja. „Suvel märgati, et sõjaväe staabist järjekindlalt sõjalise tähtsusega teateid nõukogude Venemaa agentidele välja antakse,“ kirjutas Päevaleht. Teadete väljaandjaks olid kaks staabikirjutajat. Bleimanni abi jõugu tegevuse juhtimisel olnud seminariõpilane, kellega toona 23aastane Akerberg korterit jagas. Akerberg tunnistas, et on kevadest saati Nõukogude saatkonnas tööl, refereerib Eestis ilmuvates ajalehtedes avaldatud poliitika- ja majandusteemalisi kirjutisi, kuid Venemaale põgenenud korterikaaslase luuretegevusest ei tea midagi. Prokurör seda ei uskunud. Kohus lasi Akerbergi siiski vabaks, põhjendades, et korterist leitud staabidokumendid ei olnud tähtsad.