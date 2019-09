Robert Pattinson tuli Tallinnasse filmima maruvihasena: kartsin, et see rikub kõik ära 

Mees lendas Los Angelesist Prantsusmaale Cannes'i filmifestivalile, kui tuli avalikuks info, et ta hakkab kehastama Batmani. Sel hetkel polnud Pattinson Batmani rolli isegi kandideerinud ja ta kartis, et see hirmutab Warner Brosi inimesed ära ja nad ei palkagi teda. "Kui see info lekkis olin ma kuradi vihane. Kõik olid vihased. Mu tiim oli paanikas. Ma arvasin, et see rikub kõik ära," ütleb ta Variety intervjuus.