Austraalia osaleb ka järgmisel aastal Eurovisionil

Mullu Austraaliat Eurovisionil esindanud Kate Miller-Heidke Foto: Jörgen Norkroos

Mõned aastad tagasi, kui toimus 60. Eurovisioni lauluvõistlus, sai Austraalia võimaluse ka ise võistlusel kaasa lüüa. Põhjuseks see, et austraallased on suured eurofännid. Sellest ajast saati on nad lauluvõistlusel osalenud ja teevad seda ka järgmisel aastal.