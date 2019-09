Jaagup Kreem lööb kaasa „Vanamehe filmis“: noorte tehtud töö on ikka üli vägev! 

Jaagup Kreem räägib Õhtulehele, et filmiautorid pistsid talle selle idee pähe poolteist aastat tagasi, kui andsid stsenaariumit lugeda ja ütlesid, et seal on niisugune osa. Jaagup leidis, et miks ka mitte, ja võttis pakkumise vastu.

"Kas iseennast on võimalik üle mängida? Muidugi on," räägib muusik. "Koomilises võtmes on selles tegelaskujus ülepingutatud elutarkust. Ta on tõesti päris naljakas."

YouTube'i vahendusel populaarsust kogunud Vanamehe multikakarakteri taga on Peeter Ritso ja Mikk Mägi. Jaagupile ei olnud Vanamehe multikad võõrad. "Olen neid eelnevaid näinud, aga sellised lühikesed jupid on ikka lühikesed. Täispikk film on midagi muud," leiab ta. "See jääb Eesti kultuurilukku igaveseks."

Alla 18aastased ei ole tänapäeval lapsed

Kuigi film on täis musta huumorit ja Vanamehe tegelaskuju võib mõnele nooremale kinokülastajale lausa hirmu naha vahele ajada, on vaatajate vanusepiirang 12 aastat. Selles osas arvab Jaagup, et tänapäeval on lapse vanus nihkunud.

Jaagup ütleb, et tänapäeval lõpeb lapse vanus 10-11aastaselt just seepärast, et neile on kõik kättesaadav: "Väga musta huumorit, väga vägivaldset kraami ja seksuaalkonsistentsiga asju. Kui me vaatame, mida näitavad telekanalid ja uudisteportaalid ning mida me saame kätte internetist, siis seal ei ole midagi, mida peaks hirmsasti varjama."

"Muidugi on filmis krõbedat keelekasutust ja võibolla midagi veidi häirivat, aga pigem suurepärast nukukunsti ja absurdihuumorit,” sõnab Jaagup