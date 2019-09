Inimesed Linda Hamilton on elanud seksita viimased 15 aastat Ohtuleht.ee , täna, 10:53 Jaga: M

Linda Hamilton Foto: AFP/Scanpix

"Terminaatori" täht Linda Hamilton (62), kes peatselt astub üles saaga uues osas, tunnistab New York Timesi intervjuus, et on ligi kaks aastakümmet tsölibaadis elanud.