Märt Avandi meenutab eluohtlikku seika filmivõttelt: arvasin, et siit ma eluga ei pääse 

„See suur must täkk ei allunud minu korraldustele üldse. Samas oli mul neid korraldusi väga raske anda, sest ühes käes oli mul kilp, teises mõõk ja kiiver peas,“ rääkis Avandi ja lisas, et kiivripilust ei näinud ta lisaks ka mitte midagi. „Kahe sõrmega hoidsin ratsmetest kinni, tegin „houh“ ja siis ta läks mööda libedat ja porist, vihmane ilm oli, jõeäärt. Pani plagama. Siis ma mõtlesin küll, et on üsna väike tõenäosus, et ma siit eluga pääsen. Surmahirm oli!“