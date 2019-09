Jarmo Reha keerulisest lapsepõlvest: võtsin kaheteistaastaselt perekonnapea rolli 

„Ühtlasi oli see aeg, kus lülitasin telo välja ja läksin sõpradega jooma. Murdsin oma tublit organismi mitu aastat, viin ja Aramis, Pirita ja Viimsi, pinda, pinda, kellel on pinda?! Kaheksateistkümneselt tutvusin targa tüdrukuga ja sain aru, et olen loll. Jätsin suitsetamise maha, hakkasin lugema ja ülikonda kandma,“ räägib Reha.