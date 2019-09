Tomi Rahula: oleks kihvt, kui „Eesti laulul“ oleks läti-, leedu- või türgikeelseid lugusid 

Hiljuti avaldas Tõnis Lukas arvamust, et „Eesti laul“ võiks kas või ainult sel aastal olla mõeldud ainult eestikeelsetele lauludele. „Mõte on ju iseenesest positiivne – mida rohkem eestikeelset muusikat meil on, seda parem. See on Eesti muusikaajaloole väga kasulik,“ kommenteeris Rahula.

„Tänapäevases kontekstis arvan, et oleks ikkagi mõnusam, kui on võimalik ka teises keeles laule esitada. Kui räägime, et lõpp-punkt on Eurovisionil, siis mitte et me ei saaks oma keelega hakkama – kui on hea lugu, siis suva, mis keeles see on. Kuid suures pildis on autoritel suurem valikuvabadus,“ selgitab Tomi, miks sellist reeglit kehtestatud ei ole.