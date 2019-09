Britney Spearsi isa peksis 13aastast tütrepoega? 

Eile ilmnes, et Britney on jõudnud eksabikaasaga poegade hooldusõiguse suhtes uuele kokkuleppele, mille alusel viibivad Sean Preston (13) ja Jayden James (12) 70% ajast oma isa Kevini pool. Varem jagunes eksabikaasade hooldusõigus võrdselt pooleks. Britneyl on seljataga raske aasta - kevadel läks ta närve ravima, põhjuseks väidetavalt isa Jamie (67) raske haigus.

Kevini väitel oli eksäi löönud maha toaukse, et Seani juurde pääseda, ning tunginud poisile kallale. Pole teada, kas vahejuhtum mõjutas kohtu otsust määrata Sean ja Jayden valdavalt isa hoole alla.