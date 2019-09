26aastane superstaarisaate täht hukkus mootorrattaõnnetuses 

Lauljatari isa Mike toonitas TMZ.comile, et tema tütar oli kogenud juht, ning kahtlustas, et õnnetuse võis põhjustada teele hüpanud hirv.

Smith osales USA staarisaates selle 11. hooajal, vaimustades prooviesinemisel kohtunikke Rufuse ja Chaka Khani hiti "Tell Me Something Good" folkversiooniga. Iseäranis võimsat muljet avaldas tüdruk Aerosmithi lauljale Steve Tylerile. Ehkki neiu pääses Hollywoodi vooru, saadeti ta lõpuks siiski koju.