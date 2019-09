Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti võitles ägedalt Vene piiritusega 

„Viimasel ajal on mitmest rahvusest alkoholisahkerdajad oma tegevusalaks Balti mere valinud. Seda seletatakse sellega, et Ameerika Ühendriikides, mis mõned aastad sarnaste ärimeeste tõotatud maaks oli, võitlus alkoholi vastu nii põhjalik on, et sahkerdajatel pind jalge alt kaob,“ mõtiskleb Päevaleht ja lisab, et Eesti osaühing Balmeka veab Vene piiritust Riia kaudu Läänemerele ja osa sellest voolab ka Eestisse. Balmekal oli kuni pankrottiminekuni 1925. aastal ka ainuõigus Eestis toodetud piirituse ekspordiks.