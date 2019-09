Eestisse tuleb Venemaa „Selgeltnägijate tuleproovi“ üks kõmulisemaid võitjaid 

Venemaa “Selgeltnägijate tuleproovi” 16. hooaja võitja Viktoria Raidos

Sõbrad, kas te annate endale uue võimaluse? Kas on olemas koht armastuse maagiale? Lõppude lõpuks oleme plastilised ja haavad paranevad. On aeg avada oma meel ja süda, et leida lootuse- ja harmooniatee. Esoteerika ja psühholoogia koosmõjus loome õige ja tugeva vundamendi igaühe jaoks,” sõnab Raidos.



13. septembril, kell 18.00 esitleb Raidos raamatut “Esivanemate pärand” T1 Mall of Tallinn, Raamatukodu poes . “Esivanemate pärand” on Viktoria Raidose kauaoodatud raamat, mis räägib sellest, kuidas kaugete esivanemate teod mõjutavad ka meie saatust. Ühtlasi vastab ta kõige tähtsamale küsimusele: kas on võimalik muuta seda, mis on sõna otseses mõttes “saatusest määratud”.

Anu Pahka kutsel viib Viktoria Raidos Tallinnas 13.-15. septembrini läbi kaks seminari.