KAS HUNDI RIND ON RASVANE? Hundiuurija Laura Kiiroja lükkab ümber meie rahvusloomaga seotud müüte Sirje Presnal , täna, 00:01

Kooli ajal ei osanud Laura ette näha, et hakkab kunagi hunte uurima, sügavam huvi tuli ülikoolis. „Ehkki hundid on mulle alati meeldinud,“ sõnab ta. „Vanaisa luges mulle ette neid Jack Londoni raamatuid – „Valgekihva“ ja „Ürgset kutset“, eks sealt vist midagi alateadvusesse jäi.“ Foto: Tiit Tamme

Zoosemiootik Laura Kiiroja on suure osa oma ülikooliõpingutest pühendanud huntide hingeelu uurimisele. „Siiani on mu vaimustus iga aastaga kasvanud – hunt on tõesti äärmiselt põnev ja paljude väärikate omadustega liik,“ leiab hundiuurija. Eestlastel on, mida oma rahvusloomalt õppida.