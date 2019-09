Inimesed Franz Malmsten: käisin õudusfilmis mängimiseks isegi EMOs vaatluspäeval Terttu Jazepov , täna, 14:39 Jaga: M

Franz Malmsten

Äsja gümnaasiumi lõpetanud Franz Malmsteni elus on kiired ajad – eelmisel suvel toimusid õudusfilmi „Kiirtee põrgusse“ võtted, mille peaosas ta mängib. Tänavune suvi möödus „Talve“ võtetel. Üsna pea pühib noormees aga kodumaa tolmu jalge alt, et minna Londonisse filminäitlemist õppima. „Olen aru saanud, et mulle meeldib enim kõik kaameraga seonduv. Tahaksin jõuda punkti, kus olen kaamera ees või taga. Elu lõpuni,“ ütleb ta.