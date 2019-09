Kristen Stewartit hoiatati, et lesbisuhted rikuvad tema karjääri 

Stewart lisas, et tema seksuaalsus on paljudele pinnuks silmas. "Mulle räägiti vana kooli suhtumisest: sa tahad oma karjääri ja edu ja produktiivsust kaitsta; maailmas on inimesi, kellele sa ei meeldi, ja neile ei meeldi, et sa käid tüdrukutega, ja neile ei meeldi, et sa end end nõndanimetatud lesbina ei identifitseeri, aga et sa ei identifitseeri end ka nõndanimetatud heteroseksuaalina. Aga inimestele meeldib kõike täpselt teada, nii et kes kurat sa siis oled?!"