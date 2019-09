Liam Gallagher valmistub kolmandat korda abielluma 

Briti kõmulehele on teada, et 46aastane muusik libistas oma kallimale kihlasõrmuse sõrme Amalfi rannikul puhates. Reisil olevat kaasas olnud ka Liami ema Peggie, kes olevat üliõnnelik, et poeg oma 37aastasest pruudist ausat naist teha tahab. Armuloo süttides oli Debbie Liami isiklik assistent. Nad on koos olnud umbes kuus aastat.