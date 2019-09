OOTUSÄREV AEG: Maarja-Liis Ilus ja Fred Krieger saavad teise lapse? 

Jutud Maarja lapseootusest on ringelnud juba paar kuud. Paarike ise neid kuuldusi kommenteerinud pole. Viimastel esinemistel, näiteks Ivo Linna juubelikontserdil ja Ööbikuoru villas toimunud ülesastumisel, on Maarja kandnud lohvakat riietust ja kõhtu hoolikalt peitnud. Õhtulehele teadaolevalt peaks Maarjal käsil olema umbes kuues raseduskuu.

Kuuldes, et helistab Õhtulehe ajakirjanik, ütleb Maarja, et tal on kiire, ta ei soovi midagi kommenteerida, ja katkestab kõne. Ka Fred katkestab telefonikõne, kui kuuleb, millest rääkida soovitakse.