Õnnitlused! Maarja-Liis Ilus ja Fred Krieger saavad teise lapse 

Mullu detsembris rääkis ta saates "Hommik Anuga", et 37aastasena esiklapse saamine oli üsna teadlik otsus. "Seda ma ei pooldanud, et kuskil 25aastasena peaks kindlasti juba kaks last olema. Olin seda meelt, et 30 pluss on väga okei. Läks natuke kauem."