Matti Nykäneni mälestuskontsert saab siiski teoks 

Aastakümneid oma tervist alkoholiga kahjustanud Nykäneni viis hauda kõhunäärmepõletik, millest tema abikaasal Pial aimugi polnud. Lesel on käsil rasked ajad. Soome väljaanne Seiska kirjutas augustis, et Nykäneni pärandvara inventuur paljastas ebameeldiva tõsiasja: suusahüppelegendist jäi maha kõvasti võlgu. Testamenti polnud Matti teinud.

Pia Nykäneni ähvardab nüüd kodust ilmajäämine. Matti ja Pia soetasid viis aastat tagasi abielludes Joutsenosse maja, kuid suusahüppekuulsuse kolm last tahaksid võlgadest vabanemiseks selle maha müüa. "Ma ei tahaks siit veel lahkuda," kurtis Pia Seiskale. "See oli meie ühine kodu ja see on mälestusi tulvil."