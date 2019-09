Anu Saagim oli hädas lärmakate naabritega: igal õhtul lohistati mööblit!

"Mul oli kunagi ülevalt-naaber, kes tavatses igal hilisõhtul mööblit teise kohta lohistada. See tüütas lõpuks tõesti ära," jutustas ajakirjanik ja seltskonnatäht Anu Saagim loo kõige ebameeldivamast kogemusest naabritega.

Kui palju on majas naabrite lärmiga probleeme, sõltub eelkõige elurajoonist ja maja suurusest. "Väikeses majas arvestavad naabrid üksteisega väga, suures majas vähem. Näiteks kui noored vahel nädalavahetusel veidi kõvemini muusikat mängivad, ei lähe ma närvi," lisas Saagim, et praegu on tal naabritega vedanud. "Nemad ei tee lärmi, küll aga teeb seda mõlemal pool maja parajasti käiv ehitus."