FOTO | Eesti ja Sloveenia president rulluisutasid käsikäes

"Esmaspäeva hommikul algas Sloveenia riigivisiit. Galeriist saab vaadata-lugeda, kus käisime ja kellega kohtusime. Riigivisiit on kahe riigi omavahelise suhtlemise kõige pidulikum vorm. Viimati oli Eesti president Sloveenias riigivisiidil aastal 1997. Riigivisiidi üheks eesmärgiks on edendada kahe riigi majandussuhteid ning ettevõtjate omavahelisi suhteid," kirjutab Kaljulaid Facebookis.

"Eesti ja Sloveenia on paljudes asjades sarnased riigid ja enamikes küsimustes väga lähedastel seisukohtadel – arengud Euroopa Liidus, aga näiteks ka keskkonnaprobleemide järjest suurem tähtsustamine. Samas on meie ajalugude keerdkäigud ning sellest tulenevalt ka tunnetus maailmas toimuvast mõnes küsimuses erinev. Kui tahame, et Euroopa kaugemates nurkades mõistetaks meie seisukohti näiteks julgeolekuküsimustes, peame ka ise olema empaatilised ning suutma aru saada nende vaadetest."