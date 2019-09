Bieber süüdistab oma narkosõltuvuses ja naistepõlguses lapsstaari elu 

"Mul on kulunud aastaid, et kõigist neist hirmsatest otsustest välja tulla, katkised suhted ära parandada ja suhteharjumusi muuta. Õnneks on Jumal õnnistanud mind harukordsete inimestega, kes mind armastavad," lisas Justin. Abielu modell Hailey Baldwiniga on superstaaril aidanud eluga edasi minna. Ühtlasi on see elukool. "Õpid kannatlikkust, usaldust, pühendumust, heasüdamlikkust, alandlikkust ja kõike seda, mida on vaja, et saada väärt meheks."