Inimesed Kolmanda lapse sünnitanud Karin Rask: tundsin, et nüüd on viimane aeg! Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 10:30 Jaga: M

Karin Rask, Rasmus Rask Foto: Erlend Štaub

"Ühel hommikul tõusin nagu filmis pahh! üles ja tundsin – kui me päriselt tahame kolmandat last, siis nüüd on viimane aeg," räägib hiljuti kolmanda lapse ilmale toonud näitlejanna Karin Rask ajakirjale Pere&Kodu antud intervjuus.