PIHTIMUS! Viivi Sõnajalg: igasugune kihk alkoholi järele on kadunud

„Mul on küll vaja õppida, raamatuid lugeda ja esseesid kirjutada, aga olen ka mõnusasti puhata saanud,“ on Viivi õnnelik. „Selline rõõm on, ja vabadus kõike teha! Olen saanud veesuusatada, pinksi mängida. Õppimise vahepeal käin rannas, korjan merekarpe ja -kive ja teen liiva sisse inglipilte… Minu jaoks on see puhkus. Naudin kogu südamest, et saan olla koos oma perekonnaga. Ma olen nii õnnelik selle üle, kuidas on heaks pöördunud kõik see, mis tagurpidi ja sassi läks.“