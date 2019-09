PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 5. september 

Puutud kokku sugulastega, tõenäoliselt tuleb sul nendega koos mingi tõsisem töö ette võtta. See ei ole sinu algatus, nii et ära hakka teisi õpetama.

Kõik on kenasti läbi mõeldud ja saavutad oma käitumisega täpselt selle eesmärgi, mida oled vargsi plaaninud. Tunned, et olukord on üsnagi tugevasti sinu kontrolli all.