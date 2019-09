Miks on Lindsay Lohani uue laulu pealkirjaks ärevusravimi nimi? 

Jupikest laulust lasti Virgin Radio Dubai saates "The Kris Fade Show", mille teatel peaks "Xanax" õige pea kuulajateni jõudma. Podcast'i saatejuht Fade lisas, et viimasel ajal klubiomaniku karjääri katsetanud Lindsay laul räägib ärevusest ja survest ning enese eest hoolitsemisest.

Variety.comi teatel pole Lohan (33) juba 11 aastat uut muusikat välja andnud, kui välja arvata väike sutsakas ühel Duran Durani plaadil. Endise lapstähe esimene album "Speak" ilmus 2004 ning seda müüdi plaatinaplaadi jagu. 2005. aasta järg "A Little More Personal (Raw)" on jäänud Lohani seni viimaseks albumiks. 2008. aastal ilmus singel "Bossy", mis oli ka tema nüüdseks lõppenud tõsielusarja “Lindsay Lohan’s Beach Club" tunnusmeloodia.