Uus muusikavideo solvab Manchesteri pommirünnaku ohvreid 

Figen Murray poeg Martyn Hett oli üks 22 inimesest, kes 22. mail 2017 Manchesteris Ariana Grande kontserdil surma sai. Nüüd on samuti Manchesterist pärit The 1975 avaldanud muusikavideo "People", mida Figen Murray nimetab Twitteris jälgiks ja hukkunuid solvavaks.

Bändi solist detoneerib videos naeratades oma pommivesti. Figen ei mõista, mis Healyl küll arus oli. "Ise oled Manchesterist pärit. Häbi sulle ... suur-suur häbi."

Leinav ema toonitab, et tema poeg ja teised surid vaid sekundi murdosa jooksul. "Sellest piisas. Mind rusub, et see [video] üldse noortele inimestele vaatamiseks väljas on, sest see näitab enesetapupommitajaid glamuursena."