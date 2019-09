“Ayahuasca antoloogia” koostaja tuleb Eestisse psühhedeelikumidest rääkima 

Sõjatandrilt koju pere juurde naasnud sõdurid räägivad ausalt võitlusest ärevushäirega, mis ei lase neil tavaelu elada. Rahu ei anna ka kümned retseptiravimid. Posttraumaatiline stressihäire viib USAs enesetapuni umbes 22 sõjaveterani päevas. Olukord on nii hull, et kodudes kaotatakse juba rohkem mehi ja naisi kui sõjas. Elusid saaks päästa taime abil, mille üks keemiline ühend on aga keelatud.