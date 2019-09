LIIGUTAV LUGU: 9aastane jalaproteesidega tüdruk teeb modellikarjääri 

Iltalehti teatel sündis Daisy-May sääre välisküljel asuva pindluu puudulikkusega, mistõttu mõlemad jalad tuli poolteise aasta vanuses amputeerida. See pole aga takistanud inglise tüdrukut oma unelmate poole sammumast - või õigemini lippamast, sest tüdruk teeb oma vilkusega omavanustele silmad ette. Peatselt esineb Daisy-May maailma tippmoenäitustel Pariisis ja New Yorgis. Modellitööd on ta teinud juba poolteist aastat ning poseerinud näiteks Nike modellina.

Isa Alex on enda sõnul Daisy-Mayd tema püüdlustes innustanud, kuid samas on tütart teda ennast oma südikusega inspireerinud. "Daisy-May elab naerul sui ja teeb imelisi asju, olgu see tants või laul. Ta on väga eriline väike tüdruk. Ta on moepoodiumile loodud, ta inspireerib inimesi."