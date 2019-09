Ewert Sundja keskmine tütar alustab kooliteed: ta sai lugemise-kirjutamise selgeks vanema õe kõrvalt 

Laulja sõnul on Roosi Linda koolimineku suhtes väga põnevil. Ta tõdeb, et tema tütre pika koolitee alguse üle kurbust ei tunne. “Korraldame perekeskis väikese peo. Võib-olla tuleb kurbus siis kui viimane laps kooli läheb, praegu pole küll mahti,” tunnistab Sundja, kelle pere noorim tütar Simona on viieaastane.

Lugemine ja kirjutamine on siiski tütrel juba enam-vähem selged. “Ei mäleta, et oleks otseselt õpetanud, aga kuidagi on need vanema õe kõrvalt selgeks saanud,” ütleb Sundja. “Erinev käeline tegevus pakub talle vist kõige suuremat pinget: joonistamine, meisterdamine ja klaverimäng,” toob ta näite tütre lemmiktegevustest.