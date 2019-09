FOTOD | Ellie Gouldingi pulmas osalesid nii popstaarid kui printsessid 

BBC Newsi teatel pandi 32aastane muusik (keda 2016. aastal seostati prints Harryga) ja tema 27aastane väljavalitu paari imekaunis York Minsteris, mis on Põhja-Euroopa suuremaid katedraale. Väga paslikult osalesid pulmas ka Yorki printsessid Beatrice ja Eugenie, kes on Gouldingi kauased sõbratarid, ja nende ema, Yorki hertsoginna Fergie. Iltalehti teatel sai Ellie ja Caspari armusuhe alguse 2017. aastal just tänu printsess Eugenie'le, kelle kaudu nad olid tutvunud.