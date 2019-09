Silvia Ilvese poeg Tristan läks kooli: „Laps on akadeemiliselt heas vormis!“ 

„Praegu teeme veel viimaseid oste VHK-s,“ sõnas Silvia mõned päevad enne kooli algust. Just Vanalinna Hariduskolleegiumis Tristan oma kooliteed alustabki. „Hästi kihvt, et on korraldatud selline laat, kust saad ka vanu koolivorme soetada. Taaskasutus!“ kilkab Silvia energiliselt. „Poisid on ju poisid. Isegi kui ostad uuena, siis kuluvad na ikka ära,“ sõnab nelja lapse ema.