Halb üllatus: Ruslan Trochynskyi poeg jäi ilma ranitsatoetuseta 

„Ma arvan, et meil on pooled asjad veel puudu. Kuna me alles augusti lõpus kolisime Viljandist Talinnasse, siis on üks korralik tohuvabohu,“ muigab Terje, lisades, et ega nad tegelikult enne kolimist tahtnudki asju ära osta. „Aga nüüd kui kohal oleme, on sisseelamine võtnud oma aja, aga nimekiri on ees,“ selgitab Terje. Esimesel korral, kui kooliasju soetama mindi nappis lihtsalt veidi jõudu.

Ruslan Trochynskyi poja esimene koolipäev. Vasakult: Terje, Kirke, Rute, Timur ja Ruslan. Foto: Erki Parnaku

Timur ise on aga väga põnevil ja ootab kooliteed väga. „Tema on väga-väga põnevil. Lisaks koolimineku elevusele on tal kõik siin uus,“ sõnab ema.

Mis puutub lugemisse, kirjutamisesse ja arvutamisesse, siis on Timur eriti tragi. „Vene-Ukraina tähestik on ju täiesti teine kui Eesti ja Ruslani ema on olnud suurepärane õpetaja ja õpetanud selgeks ka kirillitsa tähestiku. Põhimõtteliselt ta kirjutab ja suudab lugeda nii eesti- kui ka vene- ja ukraina keeles,“ tunneb Terje oma poja üle uhkust. Kui Timur aga lasteaeda läks juhtus hoopis nii, et kasvatajad tundsid poisi pärast natukene muret, sest neile tundus, et laps ei tunne värve. „Tegelikult värve õppis ta vanaemaga ja teadis neid vene- või ukraina keeles,“ naerab Terje.