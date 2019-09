Urmo Aava noorem poeg alustas kooliteed: olen tahtnud, et lastel oleks lapsepõlv 

„Emili kooli läks, seal samas käib ka Trevor,“ on Aava valinud lastele erakooli Ülemiste Citys.

Mingit pikka treimist ja ettevalmistust kooliks Aava ei poolda. „Igaüks teeb oma otsused, aga ma olen tahtnud, et lastel oleks lapsepõlv ja nad saaksid normaalselt käia lasteaias ja oma lapsepõlve nautida,“ selgitab ta.

„Lugemine tuleb suhteliselt hästi, liitmine ja lahutamine tuleb ka ilusti, korrutamise ja jagamisega on väiksed mured, aga ta on nii noor veel, et peabki olema,“ sõnab endine ralliäss lõpetuseks.