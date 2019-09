PÄEVAHOROSSKOOP: esmaspäev, 2.september 

Jõudu ja tegutsemislusti on lausa hullupööra palju. Suuna see töö tegemisse, uute projektide hoogsasse käivitamisse. Ära aga teisi takka kiirusta, nad ei pruugi su tempos püsida!

Sa teed lennukaid plaane, aga peaksid silmas pidama, et pole just palju meeldivaid asju, mida õnnestuks ellu viia sentigi raha kulutamata. Ihne olemine ei tee sind väärikaks.

Õnn ei kuku sülle niisama – kõigel on alati mingi põhjus. Pead aru saama, et asjade arendamiseks on vajalik sinu julge pealehakkamine ja aktiivne tegutsemine.