Tõnis Lukas: teeme „Eesti laulu" eestikeelseks! Katharina Toomemets, Terttu Jazepov, Keit Paju , täna, 00:02

Tõnis Lukas Foto: Erki Pärnaku

„„Eesti laulu“ konkursi peaks nüüd vähemalt ühel korral tegema ainult eestikeelsetele lauludele. Sobib vägagi, sest see aasta on eesti keele aasta. Ka Eesti Rahvusringhäälingu rolliga läheb selline korraldamine hästi kokku. Kuidas laul Eurovisionile leitakse, on juba omaette ooper – lõpuks võib ju ka tõlkida, aga ega eestikeelne laulgi seal laval väga kohatult kõlaks.“ Just sellise arvamusega tuli sotsiaalmeedias teisipäeval välja kultuuriminister Tõnis Lukas. Õhtuleht uuris lauluvõistluse korraldajatelt ja osalejatelt, mida nemad sellisest plaanist arvavad.