MARILYN JURMANI BLOGI | Suvel läheb täiesti meelest, et talv on olemas

Olgu, tegelikult oli ikkagi paar ilusat päeva ka ja saime ka rannas käia, aga üldine mulje jäi mulle üsna jahe. Need paar päeva olid muidugi täiuslikud – Rumi käis ujumas ja hüppas batuudil ja sõi esimest korda elus jäätist. Sellega on nüüd nii, et kui ta kuskil jäätist näeb, siis ta hakkab üle ruumi hõikama – jääsis, jääsis. Üks sõna, mille selgeks saamisega tal ei olnud kohe mitte mingisugust raskust.

Täiskasvanuks olemise juures meeldib mulle see, et tegelikult ei pea ootama. Ei jäätise ega ka suvega. Kui prioriteedid sättida vastavalt, siis on võimalus talvel käia korra kusagil nö akusid laadimas. Eelmisel talvel käisin Mehhikos, aga sellel talvel ma ilmselt nii pikka reisi ette ei võta. Kas teile ei tundu vahel, et Eestis elades on nii, et suvel läheb täiesti meelest ära, et talv üldse olemas on ja talvel on selline tunne, et suvi ei tule mitte kunagi? Tavaliselt ma suvel olen nii veendunud, et ega talvel ikka nii külm ei ole ju ja tihtilugu tahan viia oma talvejoped ära uuskasutusse, kuna vaevalt mul neid enam vaja läheb.

Siis muidugi tuleb talv ja iga kord käin ma nagu mingi totakas talvejopesid valimas ja otsustan ikka, et ilmselt minu kunagi kaltsukast ostetud lastele mõeldud jopest soojemat ei ole olemas ja käin sellega edasi. Jep, mul on juba üle kümne aasta sama jope, kuna ma lihtsalt ei ole sellest soojemat leidnud. Ükskord juba peaaegu andsin selle ära, aga siis läks ilm jälle külmaks. Ainult rasedana ma nagu eriti ei saanud aru, et on külm...või oli lihtsalt väga soe talv.

Aga see on küll tõsi, et jahedama kliimaga on mõnusam tööd teha. Sest alati kui on väga soe, siis kogu mu keha ja meel muutub nii laisaks, et viimane asi, mida ma teha tahan, on võtta arvuti kätte ja hakata asjatama. Sellepärast tegelikult täitsa ootan sügist, sest saabki hakata jälle täie jõuga asjalikuks. Juba on meil plaanis It’s Yoga Tallinna sünnipäeva puhul tasuta tunnid uutele õpilastele. Meil on mitu uut õpetajat. Minul on mitu uut abilist ja mõned uued tunnid.

Rumile me lasteaia kohta ei saanud, seega selles suhtes tuleb ikkagi veel natukene keeruline aasta, kus peame Jannoga oma töögraafikuid jaotama. Aga ta on juba nii asjalik, et loodan, et saan teda aina rohkem endaga kaasa võtta, kuhu vaja. Temaga on juba praegu täiesti lust igal pool käia. Sellest kohutavast kahesest oleme kas pääsenud või on see ikka alles tulemas. Muidugi on olemas ka kolmas variant, et ma lihtsalt olen ise sellise iseloomuga, et ma ei pane tähele ja see, mis võibolla teisi häiriks, mind lihtsalt ei häiri.