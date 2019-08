FOTO JA VIDEO | Rain Tolk: "Ainus lahendus on mõrv." 

"Kui vapsik sulle tuppa satub, ei saa nende tapmise puhul fantaasiaga kokku hoida. Tuleb arvestada, et vapsik on sitke tüüp. Mida tugevama asjaga ta lömastada, seda tõhusam. Rullikeeratud Õhtuleht või Ekspress ajab teda ainult närvi. Samuti üritus teda uputada wc-potti. Tõhusam on kasutada kurgipurki või lapse kiikhobust. Parim viis on aga keemiarünnak! Aerosoliga sigidikule silmade vahele," õpetab Tolk.