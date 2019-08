Epp Kärsin: lapsepõlv mõjutab inimese seksuaalkäitumist sada protsenti 

Epp rääkis podcasti vahendusel, et kuigi teda tuntakse seksieksperdina, on teekond selle teemani olnud pikk. Kahe kõrgharidusega naine töötas ligi 15 aastat iluvaldkonnas ning peab end kui Hunt kriimsilmaks, kel seitse ametit.

"Inimesed on aru saanud, et kõik see, mis toimub meie koduseinte vahel, mõjutab meid väga palju," sõnab Epp, kelle koolitustel on käinud nii suurettevõtted, korporatsioonid kui riigiasutused.

Kuigi nii mõnigi sõprus on saanud otsa tänu ootamatule valdkonnale, mida Epp käsitleema hakkas, on Epp enda otsustes olnud kindel. "Sa pead olema enda suhtes nii siiralt aus ja mitte laskma mõjutada end teiste arvamusel. See on tugeva inimese tunnus, et vaatamata ühiskonnareeglitele jääb ta enda südamele kindlaks," rääkis Epp podcastis.

Kui Epp alustas koolitustega, oli lähedane sõbranna avaldanud arvamust, et see teema ei ole normaalne: "Mis kuulsuse sa endale saad?" oli sõbranna küsinud. "Jäin endale kindlaks. Mina ei karda hukkamõistu. Mul ei ole maske." Epp lausus saates, et püüab nii tööl kui puhkehetkedel olla alati tema ise, mõtlemata sellele, mis mulje inimestele jätab.

Lapsepõlv mõjutab inimese intiimkäitumist

"Inimese seksuaalset käitumist mõjutab tema lapsepõlv sada protsenti!" on Epp kindel. Enamus suhteprobleemidest on naise sõnul alguse saanud lapsepõlvest: "Meie vanemate poolt soovide ja vajaduste mittemärkamisest. Paratamatult see mõjutab meid, väga sügavalt. Päritolu perekond mõjutab meid rohkem, kui me oskaksime arvata. Mitu põlvkonda mõjutab meid."